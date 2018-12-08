Kapalı büfeden aldıkları suyun parasını, notla birlikte bıraktılar

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta gece yarısı susayan 4 genç, kapalı olan bir büfenin yanındaki su şişelerden birini alıp, ücretiyle birlikte \"Dayı 1 adet su aldık. 1 TL bıraktık. Hakkını helal et. Çok susamıştık\" yazılı not bıraktı. O anlar, büfenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Perşembe günü saat 02.30 sıralarında üniversite öğrencileri olduğu tahmin edilen 4 genç, Cumhuriyet Meydanı\'nda Mustafa Kahraman\'ın işlettiği büfenin yanında açıkta duran pet şişe sulardan bir tane aldı. Gençler, suyun ücreti ile birlikte, \'Dayı 1 adet su aldık. 1 TL bıraktık. Hakkını helal et. Çok susamıştık\' yazılı not bıraktı. Sabah geldiğinde notu ve parayı fark eden Mustafa Kahraman, \'\'Akşamları biz dükkanı kapatıyoruz ve bazı ürünleri yerimiz küçük olduğu için içeriye alamıyoruz. Sabah geldiğimde yazıyı gördüm. Genç arkadaşlarımızın su ihtiyaçları olmuş ve suyu almışlar. Parasını bırakmışlar, not yazmışlar. Tokat güzel ve güvenilir bir memleket. Genç kardeşlerimiz kesinlikle hiçbir şeye tenezzül etmiyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Mevlana diyor ki, \'Tokat\'a gitmek gerek\' gerçekten güzel bir memleket. Daha önceden de çok yaşamıştık. Bugünkü olayı genç kardeşlerimizin yapmış olması bizi gururlandırdı\" dedi.

Gençlerin suyu alıp ücreti ile notu bıraktığı anlar büfeye ait güvenlik kameralarınca kaydedeildi.

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