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Yaşam

‘Kapalı alan’ cezası artıyor!

Tütün ve alkollü ürünlerle ilgili cezalar arttı. Yılbaşından itibaren kapalı yerlerde sigara içenler 82, yere...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Tütün ve alkollü ürünlerle ilgili cezalar arttı. Yılbaşından itibaren kapalı yerlerde sigara içenler 82, yere izmarit atanlar ise 28 lira ceza ödeyecek.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 2012 yılı cezalarını belirledi. 



Yılbaşından itibaren kapalı alanlarda sigara içenler 82, yere izmarit atanlar ise 28 lira ceza ödeyecek.

Sigara paketinde yazılı uyarıya yer vermeyen üreticilerini cezası ise 339 bin 814 lira olacak.

Sigarayla ilgili yasakları görsel yayın yoluyla ihlal eden televizyonların cezaları da 6 bin 795 lira ile 135 bin 925 lira arasında değişecek.

İzinsiz olarak piyasaya dökme alkollü içki sürenler için düşünülen para cezası; 271 bin 851 lira.


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