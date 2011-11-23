‘Kapalı alan’ cezası artıyor!

T24

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 2012 yılı cezalarını belirledi.Yılbaşından itibaren kapalı alanlarda sigara içenler 82, yere izmarit atanlar ise 28 lira ceza ödeyecek.Sigara paketinde yazılı uyarıya yer vermeyen üreticilerini cezası ise 339 bin 814 lira olacak.Sigarayla ilgili yasakları görsel yayın yoluyla ihlal eden televizyonların cezaları da 6 bin 795 lira ile 135 bin 925 lira arasında değişecek.İzinsiz olarak piyasaya dökme alkollü içki sürenler için düşünülen para cezası; 271 bin 851 lira.