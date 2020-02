Kapadokya'yı gezen Japon yazar: Unuttuğum arkadaşlık bağlarını burada gördüm

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya\'yı ziyaret eden Japon yazar Megumi Asadka, 12 gün boyunca çektiği 4 bin fotoğrafla ülkesinde, bölgenin tanıtımını yapacak. Asadka, Kapadokya ile ilgili \"Buradaki insanlar, çok sıcakkanlı kalbe sahip. Burada Japonya’da unutmuş olduğumuz arkadaşlık, kardeşlik ve aile bağlarını da görmüş oldum\" dedi.

Japon yazar Megumi Asadka, Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya\'yı ziyaret etti. Asadka, bölgeyi 12 gün boyunca gezip, 4 bin fotoğraf çekti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Megumi Asadka\'yı makamında kabul etti. Japon yazar, ülkesine döndüğünde fotoğraflarla Kapadokya\'nın tanıtımını yapacağını söyledi. Japonya\'da yaşayanlara, Türkiye ile Kapadokya\'nın çok güvenli olduğunu ve mutlaka gidilip görülmesi gereken yer olduğunu aktaracağını dile getiren Megumi Asadka, şöyle konuştu:

\"Kapadokya bölgesine ilk kez geliyorum. Kapadokya’yı hem görmek hem de buranın kültürünü Japonya’da yansıtmak için geldim. Çocukluğumdan itibaren Kapadokya bölgesini duyuyordum ve burayı görmek burada ki insanları tanımak istiyordum. Sosyal medyadan Kapadokya’da balon fotoğraflarını görüyordum. Buraya ilk kez geldim ve burada iki hafta geçirdim. 4 binin üzerinde fotoğraf çektim. Buradaki insanları çok sıcakkanlı buldum. Japonya’daki tüm insanları Kapadokya bölgesini gezmeye davet edeceğim. Türkiye’de ve Kapadokya’da herhangi bir güvenlik sıkıntısı bulunmuyor. Buradaki insanlar çok sıcakkanlı bir kalbe sahipler. Hatta burada beni bir köpek bile gezdirdi. İnsanlar evlerine beni çay içmeye davet etti. Burada sıcakkanlı insanlar ile her an, her adım başı karşılaşabilirsiniz. Japonya’daki çalıştığım dergide buranın güzelliklerini yansıtacağım ve Türk-Japon ilişkilerinin güçlenmesi için çalışacağım. Burada bizim Japonya’da unutmuş olduğumuz arkadaşlık, kardeşlik ve aile bağlarını da görmüş oldum.\"

Göreme Belediye Başkanı Cingil ise \"2016 yılında Japonya\'da katılmış olduğumuz fuarda Megumi Asadka ile tanıştık ve burada kendisine Kapadokya bölgemizi anlatmıştık. Kendisi de Kapadokya’yı çok merak ettiğini ve en kısa sürede geleceğini belirtmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından ise Japon misafirimiz bölgemize geldi ve burada bizler kendisine destek olduk. Bundan sonra da Türk- Japon dostluğunun gelişmesi anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz\" dedi.

Başkan Nuri Cingil, Japon yazar Megumi Asadka\'ya, Göreme\'nin sembolü olan Roma Kalesi motifli plaket hediye etti.

FOTOĞRAFLI