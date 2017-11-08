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Ekonomi

Kapadokya'yı geçen ay 205 bin 621 kişi gezdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin peribacaları, vadileri, sıcak hava balonları ve yer altı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesini, Ekim ayında 205 bin 621 turist ziyaret etti

08 Kasım 2017 20:46

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE\'nin peribacaları, vadileri, sıcak hava balonları ve yer altı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesini, Ekim ayında 205 bin 621 turist ziyaret etti.
Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 205 bin 621 kişi gezdi. Geçen ay müze kart ile turistlik mekanları ise 63 bin 354 kişi ziyaret etti.

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