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Kapadokya’ya kasımda 139 bin ziyaretçi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'yı kasım ayında 139 bin 177 yerli ve yabancı turist  ziyaret etti

08 Aralık 2017 15:42

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya\'yı kasım ayında 139 bin 177 yerli ve yabancı turist  ziyaret etti.
Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa örenyeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin-Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı kentlerini kasım ayında 139 bin 177 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

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