-KAPADOKYA'YA YENİ VADİ EKLENİYOR GÜLAĞAÇ (A.A) - 11.07.2010 - Kapadokya Bölgesi'ndeki Sofular Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesi için tescil çalışmaların başladığı ve vadinin Kapadokya turizmine kazandırılacağı bildirildi. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Sofular Belde Başkanı İhsan Altınel, yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın simgeleri arasında yer alan doğa harikası vadilerin, görünümü, kayadan oyma kilise ve mesken alanlarıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Kapadokya bölgesindeki çok sayıda doğa harikası vadinin turizme açık olduğunu belirten Altınel, ''Bölgede dünyaca ünlü Ihlara Vadisi'nin yanı sıra Güzelyurt ilçesinde Manastır Vadisi, Kayseri'de Soğanlı Vadisi ve Nevşehir'de Güvercinlik Vadisi turizme açık bulunuyor'' dedi. Altınel, beldelerindeki Sofular Vadisi'nin ise Aksaray, Nevşehir ve Niğde illerinin kesiştiği bir yerde, Kapadokya'nın merkezinde yer aldığını kaydetti. Sofular Vadisi'nin bugüne kadar hiç tanıtılmadığı için Kapadokya'nın keşfedilmeyi bekleyen turizm değerlerinden biri olduğunu açıklayan Altınel, şunları ifade etti: ''Kasabamız 1992 yılında belediyelik olmuş ve bugüne kadar da Sofular vadisini turizme kazandırmak için hiçbir çalışma yapılmamış. Vadiyi turizme kazandırmak için ne bir dilekçe veren olmuş, ne de ilgilenen olmuş. Bu yüzden Sofular Vadisi Kapadokya turizminde geçmiyor. Belediye başkanı olarak öncelikle vadinin tarihi eserleriyle sit alanı ilan edilmesi için çalışmalara başladık. Konya'dan Anıtlar Kuruluna başvurduk. Anıtlar kurulundan gelen heyet vadi içinde çalışmalarına başladı ve eserleri kayıt altına alıyorlar. Bu çalışmanın ardından Sofular Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesini bekliyoruz.'' -VADİDE ROMA DÖNEMİNİN İZLERİ VAR Kapadokya turizmine yeni bir vadi kazandıracaklarını vurgulayan Altınel, ''Sofular Vadisi, yeraltı şehri, kayadan oyma kilise ve mekanlarıyla Kapadokya turizminde yerini alacak'' dedi. Sofular Vadisi'nin binlerce yıl Anadolu'nun obsidyen ihtiyacını karşılayan Nenezi dağının yakınında bulunduğunu belirten Altınel, şöyle devam etti: ''Vadinin tarihinin nereye kadar uzandığı bilinmiyor. Roma döneminin izini taşıyan ve doğal yapısı halen bozulmamış eserler var. Biz vadinin geçmişinin daha eskilere gittiğini düşünüyoruz. Bilim insanlarının araştırmasına göre, Kapadokya'nın ilk yerleşimi olarak bilinen 10 bin yıllık Aşıklı Höyük'teki obsidyenler Nenezi dağından çıkarılmıştır. Bölgedeki höyüklerde görülen obsidyende Nenezi dağındandır. Vadi içindeki yeraltı şehri de Nenezi dağı yönüne gidiyor ve buranın sonuna ulaşılamadı. Ayrıca yeraltı şehri içinde çok sayıda sürgülü taş var. Vadi içinde yeraltı şehri dışında çok sayıda kayadan oyma kilise, mesken ve mezar var. Vadi içinde ise camiye dönüştürülmüş kilise, kemerli yapısıyla dikkat çekiyor.''