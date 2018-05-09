T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapadokya'ya Nisan ayında turist akını

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de peribacalarıyla ünlü, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, Nisan ayında 320 bin 287 turist ziyaret etti

09 Mayıs 2018 15:12

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de peribacalarıyla ünlü, Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya\'yı, Nisan ayında 320 bin 287 turist ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış oldu.
Kapadokya bölgesinde Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı kentleri ile Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyerini Nisan ayında 320 bin 287 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi. Göreme Açık Hava Müzesi\'ni 115 bin 418, Kaymaklı yeraltı şehrini 63 bin 108, Derinkuyu yeraltı şehrini 47 bin 66, Hacıbektaş Veli Müzesini ise 38 bin 660 turist ziyaret etti. 
2017 yılının Nisan ayında Kapadokya bölgesini 196 bin 827 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini bildiren yetkililer, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 65\'e varan bir artış yaşandığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer BARIŞNEVŞEHİR DHA NEVŞEHİRTürkiyeNisanZiyaretçiKapadokyaGöreme Açık Hava MüzesiEl Nazar Karanlık Gülşehir St Jean Kilisesi NevşehirMüzesi Hacıbektaş Atatürk EviTatlarin KaymaklıMustafapaşa ve Açıksaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24