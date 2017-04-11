Kapadokya'daki balon kavga yüzünden mi düştü?

Kapadokya’daki balon kazasının tanığı İbrahim Fincan, “Kalkıştan 30 dakika geçmemişti. Pilot, ‘İneceğiz, hava şartları uymuyor’ dedi. Türk yolculardan biri, ‘200 TL verdim, niye iniyorsunuz' diye tepki gösterdi. Kavga başladı. Pilotun yüzü kadına dönüktü. Kafasını çevirdiğinde ‘Tel’ diye bağırdı, ama geç kaldı” dedi.

Nevşehir’in turistik merkezi Kapadokya’da yaşanan ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat’ın hayatını kaybettiği balon kazasından yara almadan kurtulan İbrahim Fincan, o anları HABERTÜRK’e anlattı.

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre Fincan, kazanın oluşuyla ilgili bir iddia ortaya attı.

Kalkıştan 5 dakika sonra konsolos yardımcısının sepete çöktüğünü söyleyen Fincan, “Yanında İranlı bir arkadaşı vardı. ‘Arkadaşını kaldır’ deyince, ‘Korktu’ dedi.

Hatta ben, ‘Biz Türk’üz koruruz seni’ diye şaka yaptım. Güldüler. Ayağa kalkması için ısrar ettim. Ama ayağa kalkmadı. Normalde 40 dakika ile 1 saat arası uçuş var. Aradan 30 dakika geçmeden pilot, ‘İnmeye geçeceğiz’ dedi.

Yolculardan biri ‘İnemezsiniz’ dedi. Pilot ‘Neden’ diye sorunca, ‘Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz’ diye kadın tepki gösterdi. Pilot bunun üzerine ‘Hava şartları uymuyor, tehlikeli bir şey olabilir. İnmek zorundayız’ dedi. Pilot turu yarıda kesmek zorunda kaldı.

"Pilot tartışırken son anda fark etti"

Tam inişe geçerken kadın, pilotla tartışmaya başladı. Pilotun yüzü sepetin gittiği yöne değil, kadına çevriliydi. Kadını tanımıyorum. Tartışma sırasında pilot, balonun gittiği yöne doğru baktı, yüksek gerilim hattını gördü.

‘Tel’ diye bağırdı ama geç kaldı. Balonu aşağı indirmeye kalktı. Tel, sepet hizasındaydı. Alçalmasa tel direkt sepete çarpacaktı. Yüksek gerilim hattı, pilot alçalınca balonla sepet arasındaki halatlara çarptı.

Yüksek gerilime çarptığı sırada sepete konsolos yardımcısı dışında kimse dokunmuyordu. Herkes fotoğraf çekmekle meşguldü. Sepete tek dokunan Fransız’dı.

Yüksek gerilime direk maruz kaldı. Uçuş boyunca yerden hiç kalkmadı. Yere düşmemiz en fazla 5 saniye sürdü. Çok sert çarptık. İlk ben çıktım sepetten ve insanların çıkmasına yardımcı olduk. Balondan 30 metre kadar uzaklaştık. Daha sonra çevreden insanlar ve ambulanslar gelmeye başladı. “

8 yılda 7 kaza, 7 ölüm

Kapadokya’da 1996’dan bu yana düzenlenen balon turlarında ilk kaza 2009’da yaşandı. Son 8 yılda meydana gelen 7 kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.