Kapadokya'da üzeri toprakla örtülen kaçak yapı yıkıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Zemi Vadisi\'nde üzeri toprakla örtülen kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Zemi Vadisi\'nin girişindeki arsaya kaçak yapılan ve dikkat çekmemesi için üzeri toprakla örtülen yapı, Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım çalışmalarını izleyen Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, bazı basın yayın organlarında, \'Belediye yıkmak yerine üzerini örttü\' yönünde yayınlar yapıldığını, bunların doğru olmadığını söyledi. Cingil, \"Geçen gün, belediyemizi zan altında bırakan bazı haberler çıktı. Bu haberler gerçeği yansıtmıyordu. Gördüğünüz gibi, belediye olarak amacımız, yasal olarak İmar Barışı\'ndan yararlananlarla değil, İmar Barışı\'na aykırı davrananlarla ilgili. Belediye olarak bizler elbette vatandaşımıza hizmet ediyoruz ama bu hizmetin yanı sıra, kanunlara aykırı hareketleri de bertaraf ediyoruz. Basın mensupları, toplumlar için çok önemli, bizlerin gözü ve kulağı. Bizim göremediğimiz, duyamadığımız, ulaşamadığımız konularda bize yardım ve destek veriyorlar. Bu noktada çok teşekkür ediyoruz. Yalnız şu var ki; haberin doğru yerde ve doğru şekilde yapılması çok önemli\" dedi.

Kaçak yapıların sahiplerine yıkımı kendilerinin yapması için süre verildiğini, ancak bazılarının bu imkana sahip olmadığını belirten Cingil, \"Vatandaş, kaçak yapısını kendisi yıkma imkanına sahip olmayabilir ama devlet güçlüdür ve yıkma imkanı olmayan vatandaşlara da bizler yıkım konusunda yardımcı oluyoruz. Buradaki yıkımdan sonra yine vadiyi tepeden gören bir noktada, tahta direklerle yapılmış bir sundurma var. Orası için de yıkım kararı alındı ve orayı da yıkacağız\" ifadelerini kullandı.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil\'in açıklamaları sırasında başlayan Zemi Vadisi\'ndeki kaçak yapının yıkım işlemi tamamlandı. Esentepe bölgesindeki sundurma da kepçe yardımıyla yıkıldı. Yıkımlar sırasında jandarma da çevrede güvenlik önlemleri aldı.



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