Kapadokya'da moda çekimi

Ünlü mankenlerin yeni sezon deniz kıyafetlerini tanıttığı bu özel sayının çekimlerinin bir bölümü, New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinin girişimleriyle Kapadokya'da yapıldı.Ataşelikten yapılan açıklamaya göre, sadece ABD'de 69 milyon kişi tarafından okunan, 12 ülkede basılan ve dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşan derginin moda çekimlerinde Kapadokya'yı seçmesi için, Sports Illustrated dergisinden 18 kişilik bir ekip, Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 10 gün süreyle ağırlandı.Açıklamaya göre bu ekipte, Anne V ve Julie Henderson gibi top modeller de yer aldı ve derginin Şubat 2009 tarihli sayısında, Türkiye'ye 14 sayfalık yer ayrıldı. Bu çerçevede, Kapadokya'yı tanıtıcı bir makaleye de yer verildi.Ayrıca, derginin web sayfasında, Türkiye'de yapılan çekimlerle ilgili videolar ve fotoğraflar da bulunuyor. Sports Illustrated yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu web sitesi, açıldığı ilk 10 gün içinde 228 milyon kişi tarafından ziyaret edildi ve ABD'de futbol final maçı ''superbowl''dan sonra en fazla yankı uyandıran medya olayı olarak değerlendirildi.New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hasan Zöngür, son yıllarda ABD basınında Türkiye turizmi ile ilgili olumlu haberlerin sevindirici biçimde arttığını, ABD medyasında Türkiye'nin görünürlüğünün artması için çalışmaların büyük hızla sürdüğünü söyledi.(AA)