Kapadokya'da balon keyfi

Doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya, bu bölgeyi balonla havadan görmek isteyen turistlerin akınına uğruyor. Eskiden sadece Peri Bacaları denilince akla gelen ancak son yıllarda balon uçuşları ile de özdeşleşen Kapadokya günümüzde balon seyahati için gelen binlerce turiste, onlarca balon pilotuna ev sahipliği yapıyor.



Başta Japonlar ve İspanyollar olmak üzere Almanlar'ın, İngilizler'in ve diğer ülkelerden gelen turistlerin büyük ilgi gösterdiği Kapadokya, stabil havası, yılın 12 ayı uçuş yapılabilmesi ve peri bacaları gibi doğal güzellikleri ile dünyanın en iyi balonla uçuş noktalarından. Rüzgarın dingin olduğu sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda yolcular gündoğumuna havada şahit olurken tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Avanos ve Nevşehir'i havadan panaromik olarak görme şansını da yakalıyorlar. Tecrübeli balon pilotları zaman zaman vadi içlerine girerek peri bacalarına teğet geçen uçuşlarla bu güzellikleri yolculara yakından da gösteriyorlar. Kapadokya'da 6 balon şirketi 15-24 arası yolcu taşıyan 20 balonla hizmet veriyor.