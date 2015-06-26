Kapadokya'da balon düştü; 15 turist yaralandı

Nevşehir'de yerli ve yabancı turistleri taşıyan sıcak hava balonu, elektrik tellerine çarparak sert iniş yaptı. İniş sırasında balondaki motor kontrol dışı alev alınca 18 turist hafif yaralandı.

Göreme beldesinden günün erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonu Ortahisar- Mustafapaşa beldeleri arasında iniş sırasında elektrik tellerine çarparak, sert bir iniş yaptı. Yerli ve yabancı turistleri taşıyan sıcak hava balonu , elektrik tellerine çarparak sert iniş yaptı. İniş sırasında balondaki motor kontrol dışı alev alınca 18 turist hafif yaralandı.

Bu sırada balona gaz veren motorun hortumu kontrolsüz olarak alev aldı. Balonda bulunan 18 turist çarpmanın etkisi ve yanık nedeniyle yaralandı.

Sivil Havacılık Nevşehir Temsilciliği ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in talimatıyla müsteşar yardımcısı Doç.Dr. Sefer Yılmaz, olay yerine hareket etti. Yılmaz, ilk olarak olayla ilgili Nevşehir Valisi'nden bilgi alacak, ardından da yaralı turistleri hastanede ziyaret edecek.

Nevşehir Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, sabah saatlerinde sert iniş yapan sıcak hava balonunun 20 kişilik olduğunu ve kazada 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ünlübay, kazanın düşme değil, sert iniş vakası olduğunu belirterek, "Balon biraz sepete devrilmiş. 20 kişilik balondu. 18 yaralıyı hastanelere naklettik" dedi.

Balondakilerin 14'ünün Çin, 2'sinin ABD, birinin Brezilya, 2'sinin Yunanistan vatandaşı ve birinin de Türk olduğunu kaydeden Ünlübay, şu bilgileri verdi:

"Bütün yaralıları il merkezindeki hastanelere naklettik. Devlet hastanemizde 6, özel hastanelerin birinde 7, diğerinde 5 yaralı var. Hastaların genel durumları çok iyi. Ağır yaralımız yok. Hepsinin ufak tefek sıyrıkları var. Pilotta muhtemelen devrilme esnasında hortum çıkmasından kaynaklanan bir yanık var. Yanıklar birinci derece. Kollarında ve başında hafif yanık var."

Devlet Hastanesinde tedavi edilen yaralıların büyük kısmının taburcu edildiğini ifade eden Ünlübay, kısa sürede tüm yaralıların taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

Daha öncede 4 turist balon kazasında ölmüştü

17 Aralık 2014’de saat 06.15 sıralarında Göreme bölgesinden kalkış yapan pilot Murat Yerkalan yönetimindeki sıcak hava balonunu Göreme beldesi Karadağ bölgesinde ters bir rüzgar alınca,150 metre süreklendi. Sonra zemine sert iniş yaptı. Bu sırada balon sepetinde bulunan kadın turistlerden Çinli Tang Yi (23) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yine Kapadokya Bölgesi'nde 20 Mayıs 2013'de iki balon havada çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle turist taşıyan sıcak hava balonlarından biri düşmüş, olayda 3 turist ölmüştü. Kazada Brezilyalı turist Ellem Kohelman (76), Maria Luiza Gomes (71) ve Mariua Rosas (65) hayatını kaybetmişti.

Bölgede 18 firma balon turu düzenliyor

Kapadokya Bölgesi'nde turistlerin peribacaları ve diğer oluşumu havadan izlemelerini sağlamak amacıyla, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden uçuş izni alan 18 firmaya ait 200’e yakın balon, günün erken saatlerinden ortalama saat 08.00'e kadar havada kalıp, yerli ve yabancı turistleri 50-150 euro arasında ücretle gezdiriyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü periyodik olarak balon firmalarını denetliyor.