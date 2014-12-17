Kapadokya'da balon düştü; bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Kapadokya'da tur için havalanan balonlardan biri düştü. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Sabah yolcularıyla Göreme turu için havalanan balon saat 08.15'te Güvercinlik Vadisi üzerine geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle düştü. Balondakiler ve görgü tanıkları 112 Acil Servis ve güvenlik güçlerini arayarak olayı bildirdi. Bölgeye jandarma ekipleriyle sağlık görevlileri sevk edildi.

Çinli turist öldü

Göreme turunda düşen balonda bulunanlardan Çinli turist Tang Yi ölürken, yaralanan 9 kişi Nevşehir Devlet Hastanesi ile bu ketteki 2 özel hastanede tedaviye alındı.

Balondakilerin Çinli ve Malezyalı turistler olduğu, yaralılardan Malezyalı bir turistin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazeteciler engellendi

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilirken, balon şirketinin çalışanları görüntü almak isteyen basın mensuplarına engel oldu.