Kapadokya'da balon düştü; 1 ölü, 20 yaralı

Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Nevşehir'in Ürgüp İlçesi Ortahisar Beldesi'nde meydana gelen balon kazasında yaşamını yitiren Fransa vatandaşı 46 yaşındaki Vincent Cavmantat'ın, Fransa'nın İstanbul Konsolos Yardımcısı olduğu belirlendi.

Kapadokya bölgesinde turistleri taşıyan sıcak hava balonları sabah Göreme beldesi yakınlarından havalandı. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düştü.

İlk bilgilere göre, kazada bir turist yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Ölen Fransız, konsolos yardımcısı

Nevşehir'in Ürgüp İlçesi Ortahisar Beldesi'nde meydana gelen balon kazasında yaşamını yitiren Fransa vatandaşı 46 yaşındaki Vincent Cavmantat'ın, Fransa'nın İstanbul Konsolos Yardımcısı olduğu belirlendi.

İstanbul hayranı olan ve bunu sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gösteren Cavmantat'ın daha önce Hindis'tan ve Romanya'ya da gittiği öğrenildi. Konsolosluk görevlileri, Cavmantat'ın cenazesinin nereye ne zaman gönderileceği konusunda açıklama yapılacağını söyledi.

Geçen ay da yaşanmıştı

Nevşehir'de geçen şubat ayında sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu Danimarkalı turist hayatını kaybetmişti. 14 Mart'ta ise sıcak hava balonlarının rüzgar nedeniyle sert iniş yapması sonucu yaralanan 49 turist tedavi altına alınmıştı.