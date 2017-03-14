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Yaşam

Kapadokya’da 3 balon sert iniş yaptı; 49 yaralı

Yaralıların tedavilerine çevre hastanelerde devam ediliyor

14 Mart 2017 14:37

Nevşehir’in Kapadokya Bölgesi’nde 3 ayrı sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu aralarında turistlerinde bulunduğu 49 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavilerine çevre hastanelerde devam ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kapadokya Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden havalanan onlarca balondan 3’ü, hava koşullarının aniden değişmesi, kar yağışının başlaması ve rüzgarın sert esmesiyle sürüklendi. 3 balon, Ürgüp İlçesi Sofuilar Köyü yakınlarındaki bölgeye sert için yaptı.

Aralarında Çinli ve Avrupalı turistlerin çoğunlukta olduğu 3 sıcak hava balonundaki toplam 49 kişiden 41’i yaralandı. 32 kişinin hafif yaralandığı, 9 kişide ise kırık ve çıkıklar bulunduğu belirtildi. Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Çoğu ayakta olmak üzere 49 kişi kontrollerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının ise tedavileri sürüyor. Yetkililer hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sıcak hava balonlarının sert iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

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