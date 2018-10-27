Kapadokya'da, 29 Ekim bereketi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)- TÜRKİYE’nin peribacalarıyla ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Bayram tatilinin Pazartesi gününe denk gelmesiyle 3 günlük tatili bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Kapadokya bölgesinin önemli yerlerinden Nevşehir’in Ürgüp ilçesi, 29 Ekim’in Pazartesi gününe denk gelmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı. 3 günlük bayram tatilini Kapadokya\'yı gezerek değerlendirmek için bölgeye gelen yerli turistler, otelleri doldurdu.

Turizmci Aydın Ayhan Güney, özellikle Çin ve Japonya gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin, havaların soğumasıyla birlikte, deniz kıyıları yerine kültür turizmine ağırlık verdiklerini ve bu durumda da daha çok Kapadokya bölgesine geldiklerini söyledi. Güney, ‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl, pazartesi gününe denk geldi. Hafta sonu ile bayram tatili birleşince, tatil yapmak isteyenler için 3 günlük bir fırsat oluştu. Bunu değerlendirmek isteyen yerli turistlerimiz de bölgemizi tercih ediyor. Şu anda bölgemizdeki otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yabancı misafirlerimizin rezervasyonları zaten daha önceden yapılmıştı ve rezervasyonlarımız, Aralık ayına kadar devam ediyor. Bölgemizin kış aylarında da ayrı bir güzelliği var. Bunu görmek isteyen turistler, hava soğusa da buraya ilgi gösteriyorlar’’ dedi.

Turizmciler, kültür turizmi çerçevesinde kayadan oyma kiliseleri, yeraltı şehirlerini ve açık hava müzeleri ile ören yerlerini görmek, topraktan çanak ve çömlek yapımını izlemek için bölgeye geldiklerini, bunun yanı sıra, balon uçuşu, ATV, at ve deve turlarının da ilgi gördüğünü ifade etti.

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