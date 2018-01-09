Kapadokya sis altında

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin en önemli doğal, kültür ve tarih merkezlerinden Kapadokya\'daki Peribacaları, bölgede etkili olan yoğun sisi içinde ilginç görüntü oluşturdu.

Nevşehir’de 2 günden bu yana etkili olan sis, Uçhisar Kalesi’nin hemen altındaki Cevizli mevkiinde görüş uzaklığının yer yer 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sis olayına karşın, bölgeye yoğun ilgi gösteren Japon turist grupları fotoğraf çekip müzeleri ziyaret etti. Peribacalarının sisle kaplı görüntüsü bölgedeki görünümü oldukça farklı bir hale getirdi.



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