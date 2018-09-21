T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapadokya, Japonya'da tanıtılıyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı'nda açılan stantta, Kapadokya'nın tanıtımı yapılıyor

21 Eylül 2018 14:49

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - JAPONYA\'nın başkenti Tokyo\'da düzenlenen \'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı\'nda açılan stantta, Kapadokya\'nın tanıtımı yapılıyor. 
Japonya\'daki fuara, Kapadokya\'yı temsilen Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil katıldı. Başkan Cingil, Japonların, Türkiye\'ye özellikle de Kapadokya\'ya büyük hayranlığı olduğunu söyledi. Cingil, \"Hem ülkemizi hem de bölgemizi temsil etmek için burada bulunuyoruz. Bölgemizi anlatan Japonca tanıtım ürünleri getirdik. Yine belediyemiz tarafından yapılan Japonca seslendirmeli tanıtım filmini de buraya gelen ziyaretçilere izletiyoruz. Standımıza yoğun ilgi var. Bu ilginin önümüzdeki yıllarda ülkemize ve bölgemize daha da çok ciddi olumlu dönüşleri olacak. Japon pazarının Kapadokya\'daki çıtası bu adımlarla daha da yükselecek. Emek verenlere ve destek olanlara teşekkür ediyoruz\" dedi.
Başkent Tokyo\'da, 20 Eylül\'de başlayan \'JATA Turizm EXPO Japonya 2018 Fuarı\', 23 Eylül\'de sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer BARIŞNEVŞEHİR DHAJAPONYATokyoTurizm EXPO JaponyaFuarıKapadokyaGöreme Belediye Başkanı Nuri CingilBaşkan Cingil Japonların TürkiyeCingilBölgemiziJaponcaYineStandımızaBuJaponEmekBaşkent TokyoEylül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24