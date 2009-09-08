Kapadokya HollyWood'a alternatif olur mu?

Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri konumundaki Kapadokya bölgesinde, bu yılın ilk 8 aylık döneminde içerisinde 17 değişik dünya ülkesinden 39 devlet ve özel sektör televizyon ekibis çekim yapmak için başvurdu.

Kapadokya bölgesi, peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden biri haline geldi. Nevşehir Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, bu yılın ilk 8 aylık bölümünde Kapadokya'da belgesel ve konulu film çekimi yapmak amacıyla birçok ülke televizyonu sıraya girdi.



Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan film çekimi izni isteyenlerin sayısındaki artış bölge esnafının yüzlerini güldürdü. Bu dönemde Suudi Arabistan ve Estonya'dan birer olmak üzere devlet ve özel TV kanalları çekimler yaptı. Bölgede, Güney Afrika'dan ise yine ilk kez 2 TV ekibi çekimler gerçekleştirdi. Japonya'nın 12 devlet ve özel TV kanalı ile Kapadokya'da çekim yapan ülkeler arasında ilk sırayı elde ettiği öğrenildi.

Kapadokya bölgesinde belgesel ve konulu film çekimi yapan ülkeler arasında Çin ve İspanya'dan 4, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD'den 2, İsveç, Tayvan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Güney Kore ve Azerbaycan'dan birer TV ekibi çekimler yaptı.

Yetkililer, Kapadokya bölgesinin büyülü doğal ve tarihsel güzelliklerini yansıtan Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Avanos, Hacıbektaş, Zelve, Zelve-Paşabağ, Çavuşin, Derinkuyu, Ortahisar, Uçhisar, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Mustafapaşa ve Devrent Vadisindeki doğal ve tarihi mekanların yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Bu bölgelerde yabancı TV'lerin çekim çalışmalarının yanı sıra TRT başta olmak üzere özel TV kanallarıyla özel TV kanallarına program hazırlayan çeşitli prodüksiyon şirketlerinden oluşan toplam 17 kuruluşun da dizi film, belgesel ve konulu televizyon filmi çekimi için bölgeyi tercih ettikleri öğrenildi.