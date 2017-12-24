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Kapadokya, güne kar ile uyandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de dün gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı

24 Aralık 2017 16:07

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de dün gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. Peribacaları üzerine yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Aralık ayının son günlerine girilirken, Nevşehirliler, güne kar yağışlı havayla uyandı. Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya da kar yağışıyla farklı bir güzelliğe büründü. Kar yağışı Göreme, Zelve, Ürgüp, Paşabağları, Uçhisar\'daki peribacalarında güzel görüntüler oluşturdu. Japon ve Koreli turistler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

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