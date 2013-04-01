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Yaşam

Kapadokya gezi dönüşünde iki öğretmen yaşamını yitirdi

Aksaray’a 20 kilometre kala sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada iki öğtretmen hayatını kaybetti

01 Nisan 2013 14:06


Aksaray’da Kapadokya gezisinden dönen öğretmenlerin bulunduğu otomobil, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kadın öğretmen öldü, 3 öğretmen yaralandı.

Aksaray’da farklı okullarda görev yapan öğretmenler Serdar Balcıoğlu (25), Seda Eren (25), Tuba Düzen (25), Goncagül Özyenginer (25) ve Merve Fişekci (25) dün Kapadokya gezisi için otomobille Nevşehir’e gitti. Kapadokya bölgesinde gezen öğretmenler, akşam saatlerinde de Serdar Balcıoğlu yönetimindeki 68 KK 503 plakalı otomobille dönüşe geçti.

Hasan Bölükbaşı'nın Milliyet'te yer alan habere göre, otomobil Aksaray’a 20 kilometre kala, iddiaya göre arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 öğretmen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğretmenlerden Tuba Düzen ve Seda Eren tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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