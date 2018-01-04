Kapadokya fotoğraf Yarışması’na rekor katılım

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması seçici kurul, fotoğrafları değerlendirmelere başladı. Fotoğraf Sanatı Federasyonu\'nun (FIAP) yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından da desteklenen 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması\'na Türkiye’den 768, 45 ülkeden de toplam 250 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı toplam 3 bin 772 eserle yarışmaya başvurdu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Barış Konor, AKFOD’dan Erdem Zengin, (AFIAP) FSK’dan Fikret Özkaplan ve Mehmet Uçar, KAFSİD ’den Sami Turgay, Menduh Erdoğan ve NİFAD ’dan Mustafa Doğan Şahiner’ den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen Nevşehir Belediyesi 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasının sonuçları 8 Ocak 2018 Pazartesi günü, Nevşehir Belediyesi resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr, TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresi ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacak.

Seçici kurul tarafından belirlenecek ve birinci olacak eser sahibine Altın Madalya, ikinciye Gümüş Madalya ve üçüncüye de Bronz Madalya’nın ödül olarak verileceği 8\'inci Nevşehir Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurul değerlendirmesi ile yarışma sonunda yapılacak sergileme için de 30 fotoğraf belirlenecek ve eser sahiplerine de eser başına 150 TL ödül verilecek. FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü ise toplamda en fazla eseri sergilenen fotoğrafçıya verilecek.

Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri, daha sonra açıklanacak tarihte gerçekleştirilecek bir sergi ile birlikte düzenlenecek törenle sahiplerine dağıtılacak.

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