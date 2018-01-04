T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapadokya fotoğraf Yarışması’na rekor katılım

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması seçici kurul, fotoğrafları değerlendirmelere başladı

04 Ocak 2018 16:40

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması seçici kurul, fotoğrafları değerlendirmelere başladı. Fotoğraf Sanatı Federasyonu\'nun (FIAP) yanı sıra Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından da desteklenen 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması\'na Türkiye’den 768, 45 ülkeden de toplam 250 amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısı toplam 3 bin 772 eserle yarışmaya başvurdu.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celal Korkmazer, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Barış Konor, AKFOD’dan Erdem Zengin, (AFIAP) FSK’dan Fikret Özkaplan ve Mehmet Uçar, KAFSİD ’den Sami Turgay, Menduh Erdoğan ve  NİFAD ’dan  Mustafa Doğan Şahiner’ den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen Nevşehir Belediyesi 8\'inci Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışmasının sonuçları  8 Ocak 2018 Pazartesi günü, Nevşehir Belediyesi resmi web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr,  TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresi ile  http://www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacak.
Seçici kurul tarafından belirlenecek ve birinci olacak eser sahibine Altın Madalya, ikinciye Gümüş Madalya ve üçüncüye de Bronz Madalya’nın ödül olarak verileceği 8\'inci Nevşehir Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurul  değerlendirmesi ile yarışma sonunda yapılacak sergileme için de 30 fotoğraf belirlenecek ve eser sahiplerine de eser başına 150 TL ödül verilecek. FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü  ise toplamda en fazla eseri sergilenen fotoğrafçıya verilecek.
Nevşehir Belediyesi 8. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödülleri,  daha sonra açıklanacak tarihte gerçekleştirilecek bir sergi ile birlikte düzenlenecek törenle sahiplerine dağıtılacak.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHA NEVŞEHİR Belediyesi Uluslararası Kapadokya Fotoğraf YarışmasıFotoğraf Sanatı Federasyonu FIAPTürkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu TFSFUluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması TürkiyedenBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24