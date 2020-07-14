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Kapadokya'da SİT alanlarına imar planı düzenlemesi: Talanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar

14 Temmuz 2020 09:03

Kapadokya Alan Planları Yönetmeliği yayınlandı. Kapadokya bölgesinde SİT alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın, nazım imar ve uygulama imar planları yapılabilecek. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kapadokya’nın yıllardır canına okudular şimdi de bu talanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. SİT alanları tehlike altında” dedi.

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