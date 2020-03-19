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Koronavirüs

Kapadokya'da müze ve ören yerleri Koronavirüs tedbiri olarak kapatıldı

Müze ve ören yerlerinin 30 Mart'a kadar kapalı kalacağı belirtildi

19 Mart 2020 15:55

Türkiye'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün akşam, bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin, 30 Mart’a kadar kapatıldığını açıkladı. Bunun üzerine, Kapodokya’da bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri, geçici olarak kapatıldı. Müzeleri ziyarete gelen vatandaşlar ise, geri dönmek zorunda kaldı.

Bölgede hediyelik eşya satan tesislerde kepenk kapattı.

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