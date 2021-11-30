Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan etkinliğin rüzgârın şiddetini yitirmesiyle hafta sonu yeniden başlaması bekleniyor.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.