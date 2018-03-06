Kapadokya, Çinli turistleri bekliyor

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA)- TURİZM\'de 2018\'i \'Türkiye yılı\' ilan eden Çinliler için kültür turizminin önemli merkezi Kapadokya\'nın adı, destinasyon projesinde \'CHINADOCIA\' olarak değiştirildi. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, \'\'Çinli turistlere Kapadokya\'nın kapıları açık. Kapadokya bölgesi Uzakdoğulu turistlerin her zaman gözdesi oldu. Çinli konuklarımıza ev sahipliğinin en güzel örneklerini göstereceğiz\'\' dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Çin\'in turizmde bu sezonu \'Türkiye yılı\' ilan etmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Kapadokya bölgesinde sayısı yüzleri aşan yıldızlı ve butik oteller sayesinde konaklama sorunu bulunmadığını, havalimanının pistinin ise elden geçirilerek yenilendiğine dikkati çeken Başkan Ünver, bölge esnafının ve turizmcilerin turistin kıymetini bildiğini ifade etti.

Uzakdoğu insanının Kapadokya\'ya yıllardır ilgisi olduğunu belirten Başkan Ünver, şunları söyledi:

\'\'Öncelikle Çinliler\'in yeni yılını kutluyorum. Yeni bir yıla giriş yaptılar. Son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hükümetimiz, yerel turizmcilerimizin, Valilik ve belediyemizin de içinde olduğu bir ekip çalışması yapılıyor. Bu çok güzel bir şey. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımızın Çin\'e gidiş gelişinden sonra bir hareketlenme başladı. Uzakdoğu insanının özellikle kış aylarında Kapadokya\'ya karşı uzun yıllardan beri zaten ilgisi vardı. Japonya, Endonezya, Malezya, Kore gibi kültür turizmi açısından geliş vardı. Kapadokya bölgesi de hem iklimsel olarak, hem de aynı yarımküreyi paylaştığımız bu ülkelerin çok ilgisini çekiyordu. Ancak biz beklediğimiz ilgiyi göremediğimizi düşünüyorduk. Aslında tanıtım yönünde bir eksiğimiz kalmıştı. Çin\'le bunu gideriyoruz. Son günlerde gazetelerde de okuyoruz Kapadokya bir şarkıda söz konusu olmuş. Bu güzel bir şey. Ben o şarkıya baktım ilk yayınlandığında 8 milyon tıklanma olmuş. Belki daha fazla, milyonlarca tıklanacak. Bu son derece önemli.\"

\'KAPADOKYA VE ÜLKEMİZ CİDDİ ORANDA NASİPLENECEK\'

Kapadokya\'nın kendine has kültürüyle, tarzıyla, iklimiyle, yapısal değerleriyle, doğal oluşumlarıyla değil, içinde barındırdığı 10 bin yıllık medeniyetiyle dünyanın ilgisi olmaya devam ettiğini belirten Ünver, \"Buraya gelen herkes kendinden bir şey buluyor. Birçoğu kendine ait değerleri geçmişte yaşatan bölge olarak görüyor. Biz bunu özellikle Güney Amerika\'da, Orta Amerika\'da da anlatmaya başladık. Arjantin\'den, Brezilya\'dan ciddi talepler oluşmaya başladı. Avrupa dışında daha çok anlatacağımız bölgeleri keşfettik. Çin de dünyaya son zamanlarda çok açılmaya başladı. Kapadokya ve ülkemiz bundan çok ciddi oranda nasiplenecektir. Biz istiyoruz ki Çin\'deki bütün dostlarımız bölgemize gelsinler. Buradaki insanlığın kültürünü, ortak medeniyetini, tarihini anlık sıcaklığı ile yaşasınlar. Kapadokya mutfağının tadına baksınlar. Buradaki alışkanlıklarımızı, yaşam tarzlarımızı yerinde görsünler. 10 bin yıllık tarihe dokunabilsinler. Bunlar son derece önemli. Turizmcilerimiz buraya dünya çapında yatırımlar yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum.\'\'

\'KAPADOKYA 25 BİN YATAK KAPASİTESİYLE ÇİNLİ MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYOR\'

Nevşehir Belediyesi olarak Kapadokya bölgesiyle ilgili tanıtım hamlelerinin içinde olacaklarını belirten Başkan Ünver, şöyle devam etti:

\'\'Havaalanı pistimiz yenilendi. Terminal konusunda bakanımız söz verdi. Milletvekillerimiz o işi takip ediyor. Bizim şöyle bir şansımız var; Kayseri bize 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem Kayseri\'nin pisti, hem de Nevşehir\'in pisti, aynı ilin pisti gibi kullanılabiliyor. Kayseri\'ye, Nevşehir\'e gelen turistlerimiz oluyor. Bizim havaalanımız şu an her türlü uçağın uçmasına açık. Sadece terminal binamızın yenilenmesi gerekiyor. Bunun ihalesi yapıldı. Güzel, modern terminal binası yapılacak. Yatak kapasitesi olarak hiç sıkıntımız yok. Şu anda 25 binin üzerinde nitelikli yatak kapasitemiz bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni yatırımlar geliyor. Fiyat açısından da gayet cazip. Nevşehir turizm esnafı biliyor ki; fahiş fiyat uygulanan hiçbir turist bir daha buraya gelmez. Gittiği yerde de tavsiyede bulunmaz. Bunu yıllar önce düstur edindiler. Şu anda dünyanın en ucuz turizm merkezlerinden birisiyiz. Hak ettiğimizi almak için çabalıyoruz. Bu güzellikleri dünya insanı ile paylaşmak istiyoruz.\'\'

KAPADOKYA\'DA CHINADOCIA PROJESİ START ALDI

Nevşehir Valiliği ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğinde planlanan destinasyon pazarlama projesi start aldı. Çinli turistler için projede Kapadokya\'nın adı CHINADOCIA olarak değiştirildi.

Nevşehir Valisi ve AHİKA yönetim Kurulu üyesi İlhami Aktaş, “Halihazırda Kapadokya Bölgesi’nin en önemli turizm kaynaklarından olan ve her yıl diğer ülkelere milyonlarca turist gönderen Çin Halk Cumhuriyeti, bu yönleriyle ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem arz eden bir turizm pazarıdır. Bu nedenle Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi, bölge turizmi açısından oldukça önemlidir. Çin, Kanada ve Avrupa Birliği’nin ardından 2018 yılını turizmde Türkiye yılı olarak ilan etti. Biz de bu önemli gelişmenin ardından Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi’ni planladık\'\' dedi.

Öte yandan, Kapadokya\'ya gelen Çinli turistler, balonların üzerinde gördükleri Happy Chinese New Years\' sloganı ve ilçenin birçok yerine asılan afişler nedeniyle mutlu oldukları bildirdi. Turistler, bu tür etkinliklerin Çinli turist sayısını artıracağına inandıklarını kaydetti.



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