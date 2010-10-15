-KAPADOKYA, BREZİLYA'DA TANITILACAK NEVŞEHİR (A.A) - 15.10.2010 - Kapadokya bölgesi, Brezilya'daki turizm fuarında tanıtılacak. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Genel Sekreteri Nazif Demir, yaptığı açıklamada, Kapadokyalı turizmciler olarak 20-22 Ekim 2010'da Brezilya'nın Rio de Jenario kentinde düzenlenen ''ABAV 2010 Turizm Fuarı''ndan davet aldıklarını bildirdi. Fuarda, Brezilya halkına Kapadokya'nın turizm değerlerini en iyi şekilde tanıtacaklarını belirten Demir, son zamanlarda Brezilya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında da artış yaşandığına dikkati çekti. Demir, fuar fırsatını iyi değerlendireceklerini ifade etti. Brezilya Federal Cumhuriyeti'nin sadece bir Brezilya olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: ''Brezilya, Portekiz ve İspanya, karma bir milliyettir. Bu nedenle orada sadece Brezilyalılara değil aynı zamanda Portekiz ve İspanyollara da hitap etmiş olacağız. Turizm fuarları Kapadokya'nın tanıtımında önemli rol oynuyor ve bölgeye gelen turist sayısında artış sağlıyor. Katıldığımız fuarlarda artık Kapadokya'nın sadece peri bacaları ve kiliseleri ile gezilecek bir yer olmadığını, aynı zamanda ekolojik tarımdan kişisel zevklere kadar, doğa yürüyüşleri, binicilik, el sanatları gibi birçok alternatif ürünümüz olduğunu vurgulayarak, alıcı kesimi etkileyip, kişi başı geliri artırmayı hedefliyoruz. Brezilya'daki fuarda da bölgemizi böyle tanıtacağız.''