T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kapadokya 10 bin turist kaybetti!

Kapadokya bölgesini, 2009 yılının Ocak ayında 23 bin 46'sı yabancı olmak üzere toplam 29 bin 591 turist ziyaret etti.

09 Şubat 2009 02:00

Kapadokya bölgesini, 2009 yılının Ocak ayında 23 bin 46'sı yabancı olmak üzere toplam 29 bin 591 turist ziyaret etti. 2008 yılının Ocak ayında ise bölgeyi 39 bin 375 turist ziyaret etmişti.

Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, peribacaları ve balon uçuşları ile ünlü, önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekânlarını yılın ilk ayında 23 bin 46'sı yabancı, 6 bin 545'i yerli olmak üzere toplam 29 bin 591 turist ziyaret etti.

Geçen yıl aynı dönemde bölgeye 30 bin 410'u yabancı, 8 bin 965'i de yerli olmak üzere toplam 39 bin 375 turistin geldiği açıklanmıştı.

Yerli ve yabancı turistlerin, bölgede en çok Göreme Açık Hava Müzesi ve Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Zelve ve Paşabağları Ören Yeri, Hacıbektaş Veli Külliyesi, Çavuşin Kilisesi ve Açık Saray Ören Yerini ziyaret ettikleri bildirildi.

ETİKETLER

tatilgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24