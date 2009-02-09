Kapadokya 10 bin turist kaybetti!

Kapadokya bölgesini, 2009 yılının Ocak ayında 23 bin 46'sı yabancı olmak üzere toplam 29 bin 591 turist ziyaret etti. 2008 yılının Ocak ayında ise bölgeyi 39 bin 375 turist ziyaret etmişti.



Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, peribacaları ve balon uçuşları ile ünlü, önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekânlarını yılın ilk ayında 23 bin 46'sı yabancı, 6 bin 545'i yerli olmak üzere toplam 29 bin 591 turist ziyaret etti.



Geçen yıl aynı dönemde bölgeye 30 bin 410'u yabancı, 8 bin 965'i de yerli olmak üzere toplam 39 bin 375 turistin geldiği açıklanmıştı.



Yerli ve yabancı turistlerin, bölgede en çok Göreme Açık Hava Müzesi ve Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Zelve ve Paşabağları Ören Yeri, Hacıbektaş Veli Külliyesi, Çavuşin Kilisesi ve Açık Saray Ören Yerini ziyaret ettikleri bildirildi.

