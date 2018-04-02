KAP: Yapı Kredi konut satış hasılatını açıkladı

İstanbul, 2 Nisan (DHA) – Yapı Kredi konut satışlarının hasılatını duyurdu.

Yapı Kredi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“31.03.2018 tarihi itibarıyla, Ankara-Çankaya Projemizdeki 30 adet konuttan bugüne kadar toplam 28 adet konutun satışı için yönetim kurulu kararı alınmış olup; satışların toplam tutarı KDV hariç 44,574,550 lira (KDV dahil 47,001,626 lira)\'dır. Söz konusu 28 adet konuttan, KDV hariç 43,539,050 lira (KDV dahil 45,955,771 lira) tutarındaki 27 adet konutun teslimatı gerçekleştirilmiş olup, ilgili tutarlar hasılata yansıtılmıştır.”