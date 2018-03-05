KAP – Turkcell'in CDB kredisini bağlı ortakları da kullanabilecek

İstanbul, 5 Mart (DHA) – Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:

“Şirketimiz, 29.09.2015 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen ve China Development Bank (CDB) ile imzalanmış olan 750 milyon Avro kredi anlaşmasının kullanılmayan 690 milyon Avro\'luk kısmının kapsamını, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.\'nin yanı sıra bağlı ortaklıklarımız Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş. ve lifecell LLC tarafından da kullanılabilecek şekilde genişletmiştir. İlgili kredi, Avro cinsi kullanım hakkına ek olarak Amerikan Doları ve Renminbi olarak da kullanılabilecek olup yıllık faiz oranları sırasıyla Libor + %2,22 ve %5,51 olacaktır. Kredinin vadesinde ve geri ödeme koşullarında bir değişiklik bulunmamaktadır.”