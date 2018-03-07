KAP: Turkcell Ukrayna'da 4G frekans ihalesini kazandı

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Turkcell tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin Ukrayna 4G frekans ihalesinde 15 yıl süreyle lisans alma hakkını kazandığını duyurdu.

Turkcell\'in KAP’a yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna\'da yerleşik LLC\'nin (\"lifecell\") başvuruda bulunduğu ve 31 Ocak 2018\'de 2600 MHz için gerçekleşen 4G Lisans İhalesi\'nin 1800 MHz için olan kısmı bugün gerçekleşmiştir. 2600 MHz ihalesinde 15 MHz frekans bandına sahip olan lifecell bu ihalede, Lot 1 de yer alan 15 MHz frekans bandına 795.000.000 Grivna* teklif vererek 15 yıl süreli lisansı almaya hak kazanmıştır.”