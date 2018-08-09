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Ekonomi

KAP: THY 2018 yılında 12.5 milyar dolar satış geliri hedeflediğin duyurdu

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - Türk Hava Yolları (THY),  2018 yılında yaklaşık 12

09 Ağustos 2018 13:40

İstanbul, 9 Ağustos (DHA) - Türk Hava Yolları (THY),  2018 yılında yaklaşık 12.5 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesinin hedeflendiğini duyurdu. 
Türk Hava Yolları’nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada söyle denildi:
“Ortaklığımız Yönetim Kurulunca  kabul edilen 2018 yılı revize hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir: 2018 yılında iç hatlarda 33 milyon; dış hatlarda 42 milyon olmak üzere toplam 75 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Kapasite artışının yüzde 5.0 - yüzde 6.0 bandında olması, yolcu doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 81 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2018 yılında yüzde 21 artış ile 1.3 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir.  2018 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9.0 artış öngörülmektedir. 2018 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 700 dolar civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 12.5 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde  yüzde 3.0 - yüzde 5.0 arasında artış beklenmektedir” denildi.

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