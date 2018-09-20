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Ekonomi

KAP: Star Rafinerisi'nin devreye alınması için testlere başlandı

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Petkim, Star Rafinerisi'nin devreye alınması için testlere başlandığını ve devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların 30 Eylül'e kadar Steaş'a ödenmesine karar verildiğini açıkladı

20 Eylül 2018 10:49

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Petkim, Star Rafinerisi\'nin devreye alınması için testlere başlandığını ve devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların 30 Eylül\'e kadar Steaş\'a ödenmesine karar verildiğini açıkladı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
\"9 Ocak 2018 tarihli özel durum açıklamamızda Socar Turkey Enerji A.Ş. (Steaş) ile Star Rafineri A.Ş.\'nin (Star) yüzde 18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.\'nin yüzde 30\'luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurulmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, Star Rafinerisi\'nin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların 30 Eylül tarihine kadar Steaş\'a ödenmesine karar verilmiştir.\"

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