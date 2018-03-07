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Ekonomi

KAP: Sabancı Holding sermaye artırımına iştirak edeceğini duyurdu

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Enerjisa’nın sermaye artırımına iştirak edeceği duyuruldu

07 Mart 2018 19:40

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada Enerjisa’nın sermaye artırımına iştirak edeceği duyuruldu.
Sabancı Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Şirketimiz Yönetim Kurulu\'nun 7 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantıda;
Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.\'nin mevcut sermayesinin 1.428.000.000.- TL nakit arttırılarak 8.409.616.452,88.-TL\'den 9.837.616.452,88.- TL\'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 714.000.000.- TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine ve bu hususta gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

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