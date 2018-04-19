T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: RK'dan Uyum ve Makro'nun Migros'a devrine onay

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Migros Uyum ve Makro marketlerin devri için Rekabet Kurulu'ndan (RK) onay aldığını duyurdu

19 Nisan 2018 13:18

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Migros Uyum ve Makro marketlerin devri için Rekabet Kurulu\'ndan (RK) onay aldığını duyurdu.
Migros tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Şirketimizin 22 Mart 2018 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Migros Ticaret A.Ş.\'nin Makro Market A.Ş.\'den 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasının devri hususunda Rekabet Kurumu\'na izin başvurusu duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu, ilgili mağazaların devri işlemine 18 Nisan 2018 tarihinde 18-11/204-95 sayılı karar ile koşulsuz olarak izin vermiş bulunmaktadır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHAMigros UyumMakroRekabet Kurulu RKMigrosKamuyu Aydınlatma Platformu KAPMartTicaretMakro MarketUyumKurumuRekabet Kuruluilgili mağazalarınNisan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24