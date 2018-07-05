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Ekonomi

KAP: Migros Haziran'da 47 mağazayı hizmete açtı

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından Migros, Haziran ayı içinde, 29'u Migros, 17'si Migros Jet ve bir tanesi de 5M formatında olmak üzere, toplam 47 mağazasını hizmete açtı

05 Temmuz 2018 12:31

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Türkiye\'nin en büyük zincir mağazalarından Migros, Haziran ayı içinde, 29\'u Migros, 17\'si Migros Jet ve bir tanesi de 5M formatında olmak üzere, toplam 47 mağazasını hizmete açtı.
Migros\'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibariyle şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa\'nın 161 mağazası dahil, yurtiçinde 1,970 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2 bin 11 düzeyine yükseldi. Şirketin 2017 sonunda, 1,858 adeti yurtiçi olmak üzere toplam 1,897 düzeyindeydi.

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