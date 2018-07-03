KAP: Kordsa'nın iki ABD'li şirketi satın alma süreci olumlu sonuçlandı

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Kordsa Teknik Tekstil, ABD\'li iki şirketi satın alma işlemine ilişkin sürecin olumlu tamamlandığını açıkladı.

Kordsa Teknik Tekstil\'in Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

\"Ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan \'Fabric Development Inc.\' ve \'Textile Products Inc.\' unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu olarak sonuçlanmıştır. Satınalma ile ilgili kapanış süreci başlatılmış olup, sürecin bir ay içinde tamamlanması beklenmektedir.\"