KAP: İş Bankası 605 milyon euro ve 276 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

İstanbul, 19 Ekim (DHA) - İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın 605 milyon euro ve 276 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldığı duyuruldu.İş Bankası tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankamız 605 milyon Euro ve 276 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; dolar dilimi için Libor+ yüzde 2.75, Euro dilimi için Euribor+yüzde 2.65 olarak gerçekleşmiştir.”