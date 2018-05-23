KAP: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık İcra Kurulu görev dağılımı yapıldı

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İcra Kurulu\'nun görev dağılımı yapıldı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İcra Kurulu görev dağılımı şöyle belirlendi:

İcra Kurulu Başkanı : Mehmet Soysal,

İcra Kurulu Üyesi / Genel Yayın Yönetmeni : Abdulvahap Munyar,

İcra Kurulu Üyesi / Reklam Direktörü : Zeynep Tandoğan,

İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynakları Direktörü : Tuba Köseoğlu Okçu,

İcra Kurulu Üyesi / Bilgi Teknolojileri Direktörü : Cenk Okan Özpay.