KAP: Hürriyet Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal

İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı\'na Mehmet Soysal, Yayın İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği\'ne Vahap Munyar atandı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.\'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yaptığı açıklamada şöyle denildi:

\"Yönetim Kurulumuz 17.05.2018 tarihinde (bugün);

\"Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile belirlenen Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanlığı\'na seçilen Çağlar Göğüş\'ün Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliği ve Başkanlığı\'ndan ayrılmasına, yerine Mehmet Soysal\'ın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanı olarak atanmasına;

\"Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğine atanan Fikret Bila\'nın Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına, yerine Abdulvahap Munyar\'ın Yayın İşlerinden Sorumlu Üye olarak atanmasına;

\"Kurulumuzun 27.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye olarak atanan Özgür Tokgöz Altun\'un Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) üyeliğinden ayrılmasına karar vermiştir.\"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevine de bugünden itibaren Vahap Munyar getirildi.