T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KAP: Gözde Girişim halka açılıyor

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Gözde Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin halka arzı duyuruldu

16 Mart 2018 12:45

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Gözde Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin halka arzı duyuruldu.
Gözde Girişim tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yüzde 54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.\'nin (Penta) paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında,  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu\'na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.
Penta paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul\'un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta\'nın (www.penta.com.tr/yatirimci) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.\'nin (www.garantiyatirim.com.tr)  internet sitelerinde ilan edilecektir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAGözde GirişimKamuyu Aydınlatma Platformuna KAPKAPaPenta TeknolojiDağıtım TicaretPenta paylarınınBaşbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Kurul PentaPentaKurulGaranti Yatırım Menkul KıymetlerSaygılarımızlaGözde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24