KAP: Gözde Girişim halka açılıyor

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Gözde Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin halka arzı duyuruldu.

Gözde Girişim tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yüzde 54,30 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.\'nin (Penta) paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak yapılan çalışmalar kapsamında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu\'na (Kurul) Penta paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

Penta paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Kurul\'un incelemesine sunulan taslak izahname, Penta\'nın (www.penta.com.tr/yatirimci) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.\'nin (www.garantiyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir.

Saygılarımızla,

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.”