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Ekonomi

KAP: Galatasaray'a yeni Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Galatasaray yeni Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürünü duyurdu

20 Mart 2018 12:49

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Galatasaray yeni Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürünü duyurdu.
Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
“Yönetim Kurulumuzun 15.03.2018 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu\'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği\'nin 11\'inci maddesi kapsamında Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü için 19.03.2018 tarihi itibarı ile Muhteşem Karbaş\'ın göreve başlamasına karar verilmiştir.”

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