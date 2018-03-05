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Ekonomi

KAP – Fintur Azertel'deki paylarının tamamını devretti

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle dedi: "Sermayesinin %41,45'ine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Fintur Holdings B

05 Mart 2018 17:02

İstanbul, 5 Mart (DHA) - Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na yolladığı açıklamada şöyle dedi:

\"Sermayesinin %41,45\'ine sahip olduğumuz iştiraklerimizden Fintur Holdings B.V.* (\"Fintur\"), sermayesinin %51,3\'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret A.Ş (\"Azertel\")\'deki paylarının tamamını, Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu bir kamu şirketi olan Azerbaijan International Telecom LLC (\"Azintelecom\")\'ye 221,7 milyon Euro bedelle devretmiştir.

\"Hisse devir sözleşmesinin imzalanması, hisselerin Azintelecom\'a devri ve devir bedelinin Fintur\'a aktarılması eş anlı olarak tamamlanmıştır. Fintur, finansallarımızda \"satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar\" olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır.\"

*Fintur Holdings B.V.\'nin pay sahipleri %41,45 oranında pay ile Şirketimiz ve %58,55 oranında pay ile Telia Company\'dir.

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