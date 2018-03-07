KAP: Erbosan, yönetim kurulu üye adaylarını duyurdu

İstanbul, 7 Mart (DHA)- Erbosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirketin yönetim kurulu üye adayları açıklaması duyuruldu.

Erbosan tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,

“2017 Yılı Genel Kurulu\'nda Yönetim Kurulu\'na Aday Gösterilecek Yönetim Kurulu Üye Adayları hk.

“Şirketimizin 07.04.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu\'nun Seri:II, N17.1 tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ , Mahmut ÖZKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) ve Neşe Necmiye TEMİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)\'nın aday gösterilmelerine, 2017 yılı Olağan Genel Kurul\'una teklif edilmesine karar verilmiştir.”