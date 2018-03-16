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Ekonomi

KAP: Eczacıbaşı İntema payı sattı

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin İntema A

16 Mart 2018 13:06

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin İntema A.Ş. paylarını sattığı duyuruldu.
Eczacıbaşı tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:;
“15.03.2018 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,00-39,48 TL fiyat aralığından 44.187 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.03.2018 tarihi itibariyle yüzde 48.02 sınırına ulaşmıştır.”

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