KAP: Eczacıbaşı İntema payı sattı

İstanbul, 16 Mart (DHA) – Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin İntema A.Ş. paylarını sattığı duyuruldu.

Eczacıbaşı tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:;

“15.03.2018 tarihinde İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,00-39,48 TL fiyat aralığından 44.187 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.03.2018 tarihi itibariyle yüzde 48.02 sınırına ulaşmıştır.”