KAP: Bursa Çimento tesis davasının sürdüğünü duyurdu

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Bursa Çimento Fabrikası kapasite artırımı yatırımı sürecinde yapılması planlanan tesisin davasının sürdüğünü duyurdu. Bursa Çimento Fabrikası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Şirketimiz tarafından yapılması planlanan \"Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi\" aleyhine bir kısım akademik odalar tarafından açılan dava nedeniyle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2017/856 E. Sayılı dosyasından verilen iptal kararının bozulması/kaldırılması istemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında, Şirketimiz tarafından Danıştay\'a başvurulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir.\"