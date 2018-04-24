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Ekonomi

KAP: Bursa Çimento tesis davasının sürdüğünü duyurdu

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Bursa Çimento Fabrikası kapasite artırımı yatırımı sürecinde yapılması planlanan tesisin davasının sürdüğünü duyurdu

24 Nisan 2018 17:53

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Bursa Çimento Fabrikası kapasite artırımı yatırımı sürecinde yapılması planlanan tesisin davasının sürdüğünü duyurdu. Bursa Çimento Fabrikası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Şirketimiz tarafından yapılması planlanan \"Çimento Fabrikası Kapasite Artışı ve Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Projesi\" aleyhine bir kısım akademik odalar tarafından açılan dava nedeniyle, Bursa 2. İdare Mahkemesinin 2017/856 E. Sayılı dosyasından verilen iptal kararının bozulması/kaldırılması istemi ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında, Şirketimiz tarafından Danıştay\'a başvurulmuş olup, hukuki süreç devam etmektedir.\"

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