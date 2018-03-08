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Ekonomi

KAP: Burçelik, genel müdür yardımcısı görev değişikliğini duyurdu

İstanbul, 8 Mart (DHA) – Burçelik tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket genel müdür yardımcısı pozisyonudaki görev değişikliği duyuruldu

08 Mart 2018 19:16

İstanbul, 8 Mart (DHA) – Burçelik tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yollanan açıklamada şirket genel müdür yardımcısı pozisyonudaki görev değişikliği duyuruldu.
Burçelik tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi,
“Şirketimiz Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcısı Sami Ömer görevinden ayrılmıştır.
Şirketimiz,  Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcılığı görevine İlhan Koçoğlu \'nun atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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