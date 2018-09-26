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Ekonomi

KAP: Borsa İstanbul'da işlemler 14:00'ten itibaren başlayacak

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00'ten itibaren başlayacak

26 Eylül 2018 16:52

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00\'ten itibaren başlayacak.
Borsa İstanbul\'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00\'ten itibaren başlayacak, saat 14:00-14:15 arası tek fiyat emir toplama seansı, 14:15-14:20 arası eşleştirme seansı yapılacaktır. 14:20\'den sonra tüm kıymetlerin işlemleri olağan seans durum akışıyla kaldığı yerden devam edecektir. (Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü: Paylar için P_TEKFIYAT_EMIR_TPL seans durumudur.) Seans durdurulana kadar girilen emirler iptal edilecek olup ve gerçekleşen işlemler geçerliliğini koruyacaktır. Seans durumlarına ilişkin akış çizelgeleri ekte yer almaktadır.\"

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