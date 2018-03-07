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Ekonomi

KAP: Banvit'ten yönetim kurulu üyesi değişikliği

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Banvit tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun, Bruno Gebara Stephano'nun istifasını değerlendirerek onayladığını ve Igor Fonseca Marti’nin, bir sonraki kurul toplantısında

07 Mart 2018 14:01

İstanbul, 7 Mart (DHA) – Banvit tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yollanan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun, Bruno Gebara Stephano\'nun istifasını değerlendirerek onayladığını ve Igor Fonseca Marti’nin, bir sonraki kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, yönetim kurulu üyesi olarka atandığını duyurdu.
Banvit tarafından, KAP’a yollanan açıklamada şöyle denildi,
“20.02.2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulumuz Bruno Gebara Stephano\'nun istifasını değerlendirip onaylamış ve Igor Fonseca Marti, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu\'nun 363. maddesi uyarınca yerine yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.”

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