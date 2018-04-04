KAP: Arsan Tekstil kar dağıtımı kararını duyurdu

İstanbul,4 Nisan (DHA) - Arsan Tekstili şirketin genel kurul toplantısında alınan kar dağıtım kararını duyurdu.

Arsan Tekstil tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimizin iştiraki olan ve 04.04.2018 tarih ve 9551 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescile ilişkin ilanı yapılan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı kararı alınmıştır. Kar dağıtımıyla şirketimize nakit olarak ödenecek temettü tutarı 9.282.383,70 TL\'dir.

Şirketimizin iştiraki olan ve 04.04.2018 tarih ve 9551 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde tescile ilişkin ilanı yapılan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.\'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı kararı alınmıştır. Kar dağıtımıyla şirketimize nakit olarak ödenecek temettü tutarı 3.633.481,97 TL\'dir.”